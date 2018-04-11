В Facebook не видели попыток России или Китая получить данные пользователей

Глава Facebook Марк Цукерберг, выступая в среду в палате представителей конгресса США, заявил, что Россия и Китай не пытались получить доступа к данным пользователей социальной сети, передает РИА Новости.

"Мы не видели такой деятельности", — сказал Цукерберг, отвечая на вопрос законодателя из Огайо о том, пытались ли Россия или Китай получить доступ к данным пользователей социальной сети.

Цукерберг в среду отвечает на вопросы членов комитетов по энергетике и торговле палаты представителей конгресса США.

Глава Facebook дает показания после масштабной утечки персональных данных 87 миллионов пользователей Facebook. Ранее во вторник Цукерберг выступил в юридическом комитете сената. В понедельник он дал показания в палате представителей конгресса. В своей речи он извинился, что компания сделала недостаточно, чтобы предотвратить утечку персональных данных и защитить пользователей. Он также заявил, что недостаточно сделал и для того, чтобы помешать "российскому вмешательству в выборы". Цукерберг пообещал законодателям сделать больше для безопасности и сообщил, что в настоящий момент ведет переговоры на этот счет с инвесторами компании.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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