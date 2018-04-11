Мнучин выступил против введения санкций в отношении госдолга России

Министр финансов США Стивен Мнучин выступает против распространения американских санкций на государственный долг РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По его информации, с таким заявлением глава минфина США выступил после слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Мнучин сказал журналистам, что согласен с приведенными в январском докладе ведомства рекомендациями не распространять санкции на государственный долг РФ. На слушаниях Мнучин заявил, что минфин США с большой осторожностью подходит к процессу введения рестрикций в отношении России.

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