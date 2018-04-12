Два самолета-разведчика США прибыли на Крит

Два самолета-разведчика США приземлились на аэродроме в Ираклионе на греческом острове Крит. Об этом в четверг сообщает телеканал Skai, передает РИА Новости.

По его данным, прибывшие самолеты моделей MC-12S EMARSS и MC-12W Liberty ранее использовались в Афганистане в рамках операции "Несокрушимая свобода" и в Ираке в операции "Иракская свобода". Самолеты такого типа использовались также в менее масштабных операциях в Африке и Латинской Америке.

Телеканал сообщает, что подобные самолеты служат для идентификации и сбора больших объемов информации.

Ранее в четверг газета The Times сообщила со ссылкой на источник в британском правительстве, что британские ВВС на Кипре находятся в боевой готовности для нанесения возможного удара по Сирии. Би-би-си со ссылкой на собственные источники сообщила в среду, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила готовность присоединиться к военным действиям против правительственных сил Сирии без одобрения британского парламента. По данным газеты The Daily Telegraph, премьер распорядилась, чтобы британские подводные лодки выдвинулись к берегам Сирии на расстояние ракетного удара.

В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением с их стороны боевых отравляющих веществ в сирийском населенном пункте Дума близ Дамаска.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.