Два самолета-разведчика США прибыли на Крит

12 апреля 2018 12:32 (UTC+04:00)

Два самолета-разведчика США приземлились на аэродроме в Ираклионе на греческом острове Крит. Об этом в четверг сообщает телеканал Skai, передает РИА Новости.

По его данным, прибывшие самолеты моделей MC-12S EMARSS и MC-12W Liberty ранее использовались в Афганистане в рамках операции "Несокрушимая свобода" и в Ираке в операции "Иракская свобода". Самолеты такого типа использовались также в менее масштабных операциях в Африке и Латинской Америке.

Телеканал сообщает, что подобные самолеты служат для идентификации и сбора больших объемов информации.

Ранее в четверг газета The Times сообщила со ссылкой на источник в британском правительстве, что британские ВВС на Кипре находятся в боевой готовности для нанесения возможного удара по Сирии. Би-би-си со ссылкой на собственные источники сообщила в среду, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила готовность присоединиться к военным действиям против правительственных сил Сирии без одобрения британского парламента. По данным газеты The Daily Telegraph, премьер распорядилась, чтобы британские подводные лодки выдвинулись к берегам Сирии на расстояние ракетного удара.

В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением с их стороны боевых отравляющих веществ в сирийском населенном пункте Дума близ Дамаска.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Администрация США обсуждает возможность открытия посольства в КНДР
США 12:40
Посол: Связь Москвы с Парижем и Вашингтоном не разорвана
Россия 11:13
Цены на нефть продолжают расти после скачка до максимумов с 2014 г накануне
Энергетика 10:07
Китай пообещал дать отпор США за односторонние действия
Китай 09:28
Восточная Гута полностью перешла под контроль властей Сирии
Арабские страны 06:12
Kuweit Airways прекращает полеты в Бейрут после угроз США нанести удар по Сирии
Арабские страны 06:09
Новый госсекретарь США пообещал завершить эру "мягкой" политики в отношении России
США 05:11
Эрдоган и Трамп обсудили Сирию
Турция 02:11
Биржи США закрылись в минусе
Бизнес 01:02
Консультации Совбеза ООН по Сирии состоятся в четверг в утреннюю сессию
Другие страны 00:47
Мнучин выступил против введения санкций в отношении госдолга России
США 11 апреля 22:22
В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами
Россия 11 апреля 20:37
Исполнительный совет ОЗХО проведет встречу по Сирии
Арабские страны 11 апреля 20:26
Air France меняет маршруты полетов из-за ситуации вокруг Сирии
Европа 11 апреля 20:21
США внимательно следят за поведением Ирана в Сирии
США 11 апреля 20:05
США могут обсудить санкции против Ирана после изменения ядерной сделки
Ядерная программа 11 апреля 19:43
Граждане Азербайджана в США голосуют на президентских выборах (ФОТО)
Политика 11 апреля 18:59
Генштаб ВС России гарантировал экспертам ОЗХО безопасность в Восточной Гуте
Россия 11 апреля 18:40