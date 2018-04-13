Решение об ударе по Сирии пока не принято, заявила постпред США

13 апреля 2018 18:54 (UTC+04:00)

Решение об ударе США по Сирии пока не принято, заявила постпред США при ООН Никки Хейли, пишет РИА Новости

"Наш президент еще не принял решение о возможных действиях в Сирии. Но если США и наши союзники решат действовать в Сирии, это будет делаться в защиту принципов, с которыми мы все согласны, в защиту основополагающих международных норм, которые идут на пользу всем странам", — заявила Хейли на заседании СБ ООН.

В среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут "хорошие, новые и "умные". Со своей стороны министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы "предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента".

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