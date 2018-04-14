Белый дом назвал увольнение главы ФБР одним из величайших достижений Трампа

Увольнение директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймса Коми является одним из величайших достижений американского лидера Дональда Трампа. Уверенность в этом высказала в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

"Одним из величайших достижений президента, которое войдет в историю, станет увольнение Джеймса Коми. Как и многих других его коллег из ФБР, Коми навсегда запомнят, как опорочившего свою репутацию политикана. Американский народ видит наглую ложь человека, который сам признался в том, что является источником утечки информации", - сказала она.

Сандерс назвала книгу экс-главы ФБР "плохо проделанным пиар-трюком, отчаянно" предпринятым для "реабилитации своей подмоченной репутации". Она считает, что Коми решил опубликовать свои мемуары с целью "получить больше денег на свой банковский счет". Саму книгу пресс-секретарь назвала "достойной секции уцененных товаров в отделе фантастической литературы". В свою очередь Трамп в пятницу вновь обрушился с критикой на Коми, напомнив, что тот лгал под присягой и допускал утечки.

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