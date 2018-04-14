Трамп заявил о достижении поставленных целей при ударе по Сирии

14 апреля 2018 17:46 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении поставленных целей при ударе по Сирии совместно с Францией и Великобританией. Об этом он сообщил в субботу на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

"Удар минувшей ночью был нанесен идеально, - написал Трамп. - Благодарю Францию и Соединенное Королевство за их мудрость и мощь их вооруженных сил. Лучшего результата и быть не могло. Миссия выполнена!"

Далее Трамп в очередной раз заявил, что мощь американских вооруженных сил повысится благодаря увеличению военных расходов, запланированному его администрацией. "[Я] так горд за наши прекрасные вооруженные силы, которые скоро, после того, как будут потрачены одобренные миллиарды долларов, станут самыми лучшими, какие только были у нашей страны. Ничто и никто даже сравниться не сможет"!

Ранее в субботу глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что цели операции в Сирии достигнуты, ее участникам удалось уничтожить значительную часть химического арсенала, которым якобы обладала Сирия. В свою очередь министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил в субботу, что его страна надеется, что ей и ее союзникам не придется наносить новые удары по Сирии

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