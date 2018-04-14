Стало известно, кто станет новым Терминатором

Режиссер Тим Миллер, снимающий новый фильм о Терминаторе, в интервью изданию Deadline назвал имя актера, который заметит Арнольда Шварценеггера, сообщает РИА Новости.

Им станет 35-летний американский актер Гэбриел Луна, известный ролью Призрачного гонщика из сериала "Агенты Щ.И.Т.". Ожидается, что фильм начнут снимать этим летом, его сценарий засекречен. Премьера намечена на 22 ноября 2019 года.

Ранее 70-летнему Шварценеггеру провели открытую операцию на сердце. Очнувшись, он произнес слова: "I'm back" ("Я вернулся"), отсылая к культовой фразе своего персонажа.

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