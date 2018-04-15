В США заявили, что ракетный удар по Сирии противоречит международному праву

15 апреля 2018 04:26 (UTC+04:00)

Ракетный удар по ряду правительственных объектов Сирии, нанесенный США совместно с союзниками, противоречит международному праву. Такое мнение выразили в обнародованном в субботу заявлении руководители американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл и Том Кантримэн, пишет ТАСС.

"Нанесение этого военного удара противоречит международному праву, - отметили они. - Уставом ООН запрещено прибегать к применению силы против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства. В этом разделе Устава приводятся три исключения и ни одно из них не применимо в данном случае: Сирия не давала согласия на эти удары, Совет Безопасности ООН не уполномочивал наносить эти удары и США не действовали в качестве самообороны".

"Нас также беспокоит, что данная военная операция была предпринята без разрешения Конгресса США и, похоже, практически без консультаций с Конгрессом. И утверждения, что у президента есть на то полномочия, вызывают тревогу, поскольку он аналогичным образом может инициировать военную акцию в других регионах, в частности, в отношении Северной Кореи, способную привести к использованию ядерных вооружений", - продолжают руководители организации. Кроме того, "как бы тщательно военные ни планировали подобные удары в Сирии, всегда сохраняется риск того, что это обернется потерями среди российского контингента", замечают эксперты. "Что, в свою очередь, может привести к прямой и опасной конфронтации между войсками США и России", - подчеркнули они.

Ассоциация, основанная в 1971 году, базируется в Вашингтоне и является одной из самых известных американских неправительственных организаций, выступающих за укрепление международных режимов нераспространения и разоружение.

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