Трампу не разрешили заранее ознакомиться с изъятыми у его адвоката материалами

17 апреля 2018 08:21 (UTC+04:00)

Федеральный окружной суд района Манхэттен не разрешил президенту США Дональду Трампу раньше прокуратуры ознакомиться с документами, которые были конфискованы у его адвоката Майкла Коэна. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в понедельник телеканал Fox News.

В начале этого месяца сотрудники правоохранительных органов изъяли у Коэна не менее десяти ящиков с бумагами, а также электронные носители, в том числе сотовые телефоны и жесткие диски. По сведениям газеты The Washington Post, в отношении Коэна идет расследование, его подозревают в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных с предвыборной кампанией Трампа.

В числе конфискованных материалов, предположительно, переписка Коэна с Трампом, а также бумаги, касающиеся средств, выплаченных юристом бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание. Она утверждает, что в прошлом вступала в интимную связь с президентом США.

Юристы Трампа обратились к суду с просьбой просмотреть данные документы перед тем, как это сделает прокуратура Южного округа штата Нью-Йорка. Судья Кимба Вудс указала, что не намерена удовлетворять данный запрос. Она сообщила, что рассматривает возможность того, что материалы сначала будут просмотрены независимым юристом. Он выделит те из них, на которые распространяется правило о конфиденциальности сведений, доверенных клиентом своему адвокату.

При этом Вудс распорядилась, чтобы Трамп получил копии документов, непосредственно касающихся его. Вудс также обязала Коэна раскрыть имена своих клиентов. В их числе, помимо Трампа, инвестор Элиота Бройди, оказывающий финансовую поддержку Республиканской партии, а также известный телеведущий на канале Fox News Шон Хеннити.

The Washington Post ранее отмечала, что следователи, которые проводят разбирательство в отношении Коэна, получают сведения от специального прокурора Роберта Мюллера. Он занимается расследованием утверждений о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США и связях предвыборного штаба Трампа с Москвой.

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