Пентагон заявил, что не отслеживает все удары Саудовской Аравии по Йемену

США не отслеживают все удары коалиции Саудовской Аравии по Йемену, однако работают с властями для избежания жертв среди мирного населения, заявил во вторник на слушаниях в Сенате США помощник министра обороны Роберт Карем, передает РИА Новости.

"Мы не отслеживаем все саудовские самолеты (наносящие удары по Йемену), у нас ограниченный персонал и ресурсы, чтобы это делать", - сказал он. Карем также сообщил, что у США нет "идеального понимания", как именно саудиты проводят свою операцию. При этом представитель Пентагона отметил, что коалиция во главе с Саудовской Аравией улучшила свои возможности по сокращению жертв среди мирных граждан. "Мы видим, что их возможности улучшились", - говорит Карем.

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