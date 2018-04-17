Пентагон заявил, что не отслеживает все удары Саудовской Аравии по Йемену

17 апреля 2018 21:43 (UTC+04:00)

США не отслеживают все удары коалиции Саудовской Аравии по Йемену, однако работают с властями для избежания жертв среди мирного населения, заявил во вторник на слушаниях в Сенате США помощник министра обороны Роберт Карем, передает РИА Новости.

"Мы не отслеживаем все саудовские самолеты (наносящие удары по Йемену), у нас ограниченный персонал и ресурсы, чтобы это делать", - сказал он. Карем также сообщил, что у США нет "идеального понимания", как именно саудиты проводят свою операцию. При этом представитель Пентагона отметил, что коалиция во главе с Саудовской Аравией улучшила свои возможности по сокращению жертв среди мирных граждан. "Мы видим, что их возможности улучшились", - говорит Карем.

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