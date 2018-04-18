Трамп заявил, что США ведут переговоры с КНДР на «очень высоком уровне»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты ведут переговоры с КНДР «на очень высоком уровне». Об этом он заявил журналистам в Мар-а-Лаго, где проходит его встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает RT.

Отмечается, что переговоры ведутся на тему организации предстоящей встречи Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Мы также начали прямые переговоры с Северной Кореей. У нас были прямые переговоры на очень высоких уровнях, невероятно высоких уровнях с Северной Кореей», - уточнил он.

Ранее Трамп назвал число возможных мест для переговоров с Ким Чен Ыном.

Встреча может состояться в мае или начале июня 2018 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.