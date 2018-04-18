В Госдепе назвали цель пребывания американских военных в Сирии

Военные США находятся в Сирии не с целью смены власти, а для победы над террористической группировкой "Исламское государство", заявил и. о. помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Саттерфилд, передает РИА Новости.

"Цель военных США — не смена режима, а победа над ИГ", — сказал он, выступая в комитете по международным делам палаты представителей конгресса Соединенных Штатов.

При этом американский чиновник заявил, что президент Сирии Башар Асад гораздо хуже бывшего иракского лидера Саддама Хусейна.

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