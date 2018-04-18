Госдеп: США ведут дискуссии о санкциях против России

18 апреля 2018 20:39 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты ведут дискуссии о санкциях против РФ, заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, передает РИА Новости.

"Идут дискуссии по поводу санкций в отношении РФ", — сказал он, выступая на слушаниях в международном комитете палаты представителей конгресса США.

Так Митчелл ответил на вопрос одного из конгрессменов, почему президент США Дональд Трамп передумал вводить санкции против РФ по Сирии.

Как сообщил ранее источник в МИД РФ, посольство России в Вашингтоне получило уведомление от администрации Трампа, что новых санкций против России в ближайшее время вводить не планируется.

В минувшее воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии.

По словам Хейли, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие, по мнению американской стороны, производству химического оружия. Москва и Дамаск опровергают информацию о химической атаке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
У Трампа нет срочных планов по введению дополнительных санкций против РФ
США 21:33
В Госдепе назвали цель пребывания американских военных в Сирии
США 20:13
Скажется ли падение курса рубля на азербайджанском манате?
Бизнес 19:31
США и союзники в ближайшие "дни" нанесут поражение ИГ - Госдеп
США 19:13
США напомнили Турции о рисках, связанных с сотрудничеством с РФ по Сирии
Турция 18:38
Канцлер Австрии обсудил с Путиным возможные шаги по деэскалации в Сирии
Европа 18:05
SWIFT обещает не отключать Россию из-за санкций
Россия 17:26
Увеличился экспорт из Северо-Казахстанской области в Россию и Кыргызстан
Бизнес 17:25
Президент Туркменистана примет делегацию из Санкт-Петербурга
Туркменистан 16:45
Роспотребнадзор посетит Турцию, чтобы убедиться в безопасности курортов
Россия 16:43
Курц призвал прекратить эскалацию в Сирии
Европа 16:34
Россия предложила ОЗХО изменить конвенцию по запрещению химоружия
Россия 15:31
ОЗХО не смогла установить страну происхождения яда по "делу Скрипалей"
Европа 15:04
Трамп подтвердил, что Помпео провел встречу с Ким Чен Ыном
США 15:01
ЕК требует у США гарантировать выход ЕС из-под действия пошлин на сталь
Европа 14:02
Россия предложила Южной Корее подключиться к проекту в КНДР
Россия 12:51
СМИ: Нетаньяху согласовал с Трампом атаку в Сирии
Израиль 12:34
Лавров совершит визит в Китай
Россия 12:06