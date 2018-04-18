Госдеп: США ведут дискуссии о санкциях против России

Соединенные Штаты ведут дискуссии о санкциях против РФ, заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, передает РИА Новости.

"Идут дискуссии по поводу санкций в отношении РФ", — сказал он, выступая на слушаниях в международном комитете палаты представителей конгресса США.

Так Митчелл ответил на вопрос одного из конгрессменов, почему президент США Дональд Трамп передумал вводить санкции против РФ по Сирии.

Как сообщил ранее источник в МИД РФ, посольство России в Вашингтоне получило уведомление от администрации Трампа, что новых санкций против России в ближайшее время вводить не планируется.

В минувшее воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии.

По словам Хейли, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие, по мнению американской стороны, производству химического оружия. Москва и Дамаск опровергают информацию о химической атаке.

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