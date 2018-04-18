Трамп считает, что Сенат США утвердит Майкла Помпео госсекретарем

18 апреля 2018 23:55 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в среду выразил уверенность в том, что Сенат Конгресса США утвердит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкла Помпео в должности госсекретаря Соединенных Штатов, передает ТАСС.

"Я полагаю, что он пройдет [процесс утверждения]", - сказал Трамп во время рабочего обеда с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в поместье в Mar-a-Lago в Палм-Бич (штат Флорида). Президент США также охарактеризовал Помпео как "выдающегося, прекрасного джентльмена". "Я думаю, он будет по-настоящему великолепным госсекретарем", - подчеркнул президент.

Комитет по иностранным делам Сената недавно провел слушания по утверждению Помпео, теперь его члены должны проголосовать за то, рекомендовать ли всей палате одобрить кандидатуру Помпео или нет. В Сенате у республиканцев 51 голос, у демократов - 47 (плюс еще два независимых сенатора). Простого большинства в целом будет достаточно, но судьба назначения зависит от решения республиканца от штата Кентукки Рэнда Пола, который иногда идет против своих однопартийцев.

"Я могу сказать про Рэнда - он никогда меня не подводил. Рэнд Пол - очень особенный парень. Посмотрим, что будет происходить дальше", - заметил Трамп в среду.

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Azernews Newspaper
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