Хейли рассказала о своих отношениях с Трампом

19 апреля 2018 00:08 (UTC+04:00)

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что у нее прекрасные отношения с президентом страны Дональдом Трампом после несвоевременного "объявления" о введении санкций против РФ.

"Они прекрасные", — сказала Хейли журналистам в ООН в среду.

В минувшее воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии. По ее словам, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие, по мнению американской стороны, производству химического оружия.

До настоящего времени санкций не последовало, и ряд СМИ сообщили, что президент Дональд Трамп дезавуировал высказывания Хейли, дав понять своим сотрудникам, что в ближайшее время санкций не ожидается.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте.

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