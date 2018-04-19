Дефицит США в торговле с Японией составляет $69-100 миллиардов в год

Дефицит США в торговле с Японией составляет 69-100 миллиардов долларов в год, сообщил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

"У США огромный торговый дефицит с Японией. Это где-то от 69 миллиардов до 100 миллиардов в год. Это много с любой точки зрения", — сказал Трамп на пресс-конференции во Флориде по итогам переговоров с премьером Японии Синдзо Абэ.

По его словам, в том числе и этим вызвано введение США пошлин на импорт алюминия и стали из Японии.

"Я ожидаю, что когда-нибудь в будущем я смогу отменить их, но сейчас у нас дефицит минимум в 69 миллиардов долларов в год", — сказал президент и добавил, что обсуждает этот вопрос с Абэ.

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