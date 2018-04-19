Трамп заявил, что США введут санкции против РФ, "когда она этого заслужит"

19 апреля 2018 04:43 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты намерены ввести новые санкции в отношении России тогда, когда Вашингтон сочтет, что Москва этого действительно заслужила. Об этом заявил в среду президент Дональд Трамп в среду во время совместной пресс-конференции с премьер- министром Японии Синдзо Абэ в поместье в "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида), передает ТАСС.

"Мы введем санкции как только они [Россия] действительно этого заслужат", - сказал глава государства.

В воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CBS заявила, что "грядут новые санкции в отношении России" из-за ее поддержки Сирии, а объявить о них должны были уже в понедельник. Однако никаких рестрикций введено не было. Как пояснил журналистам газеты "Нью-Йорк таймс" во вторник глава Национального экономического совета при президенте США Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу, Хейли не была своевременно уведомлена о том, что американская администрация изменила позицию относительно введения новых санкций против РФ.

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