В штате Джорджия авиалайнер совершил экстренную посадку из-за неисправности двигателя

19 апреля 2018 05:05 (UTC+04:00)

Пассажирский самолет совершил в среду экстренную посадку в Международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте (штат Джорджия) в связи с неполадками в работе одного из двигателей, передает ТАСС со ссылкой на Twitter воздушной гавани.

Авиалайнер вылетел из этого же аэропорта, однако вынужден был вернуться, поскольку один из его двигателей начал дымиться. В результате инцидента никто не пострадал, работа воздушной гавани не была серьезно нарушена. По данным телеканала Fox News, речь идет о самолете американской авиакомпании Delta, который направлялся в Лондон.

Во вторник пассажирский самолет американской авиакомпании Southwest Airlines совершил посадку в аэропорту Филадельфии (штат Пенсильвания) из-за того, что один из его двигателей воспламенился. Погиб один пассажир.

Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон является одним из наиболее загруженных пересадочных узлов в мире.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Трамп заявил, что США введут санкции против РФ, "когда она этого заслужит"
США 04:43
Дефицит США в торговле с Японией составляет $69-100 миллиардов в год
США 04:06
Хейли рассказала о своих отношениях с Трампом
США 00:08
Трамп считает, что Сенат США утвердит Майкла Помпео госсекретарем
США 18 апреля 23:55
В Госдепе рассказали о политике США в отношении Турции
Турция 18 апреля 23:05
У Трампа нет срочных планов по введению дополнительных санкций против РФ
США 18 апреля 21:33
Госдеп: США ведут дискуссии о санкциях против России
США 18 апреля 20:39
В Госдепе назвали цель пребывания американских военных в Сирии
США 18 апреля 20:13
США и союзники в ближайшие "дни" нанесут поражение ИГ - Госдеп
США 18 апреля 19:13
США напомнили Турции о рисках, связанных с сотрудничеством с РФ по Сирии
Турция 18 апреля 18:38
SWIFT обещает не отключать Россию из-за санкций
Россия 18 апреля 17:26
Курц призвал прекратить эскалацию в Сирии
Европа 18 апреля 16:34
Трамп подтвердил, что Помпео провел встречу с Ким Чен Ыном
США 18 апреля 15:01
ЕК требует у США гарантировать выход ЕС из-под действия пошлин на сталь
Европа 18 апреля 14:02
СМИ: Нетаньяху согласовал с Трампом атаку в Сирии
Израиль 18 апреля 12:34
Глава Евросовета считает расширение торговли ЕС с США необходимым
Европа 18 апреля 11:30
Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США
Энергетика 18 апреля 11:22
Индия будет добиваться от США компенсации за пошлины на сталь и алюминий
США 18 апреля 10:45