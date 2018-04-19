США ускорят поставки оружия своим союзникам

19 апреля 2018 06:01 (UTC+04:00)

Власти США намерены ускорить процесс поставки вооружений и военной техники своим союзникам. Об этом в среду сообщил президент страны Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер- министром Японии Синдзо Абэ в поместье в "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида), передает ТАСС.

По его словам, сейчас рассматриваются способы ускорить "продажу американской военной техники Японии". "Мы активизируем наши усилия, не только по отношению к Японии, но и к другим союзникам, чтобы, когда они заказывают технику у нас, мы бы смогли позаботиться об этом и быстро передать ее им", - сказал американский лидер.

"В некоторых случаях на выполнение заказов уходили годы из-за бюрократии внутри министерства обороны, Госдепартамента. Мы это сокращаем, теперь это будет вопрос нескольких дней. Если они - наши союзники, мы поможем им получить эту очень нужную, прекрасную военную технику", - заверил он.

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