В США будут проверять двигатели самолетов после инцидента с Southwest Airlines

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в среду приняло решение проводить ультразвуковую дефектоскопию авиационных двигателей CFM56-78 после инцидента с авиалайнером компании Southwest Arlines. Об этом управление сообщило в Twitter, передает ТАСС.

"ФАУ издаст Директиву по годности к эксплуатации в течение следующих двух недель, которая потребует проверки определенных двигателей CFM56-7B", - говорится в сообщении. Указывается, что ультразвуковой дефектоскопии будут подвергаться те устройства, которые использовались в течение некоторого числа полетов. Агентство Reuters отметило, что в рамках этой меры будет проверено 220 двигателей. По его данным, инспекция будет проводиться в течение шести месяцев.

Во вторник пассажирский самолет авиакомпании Southwest Airlines совершил посадку в аэропорту Филадельфии (штат Пенсильвания) из-за того, что один из его двигателей воспламенился. Телекомпания CNN информировала со ссылкой на предварительные результаты расследования Национального совета по безопасности на транспорте США, что повреждение в полете левого двигателя Boeing-737-700 произошло из-за отрыва одной из 24 лопаток компрессора. Самолет выполнял рейс из нью-йоркского аэропорта Ла Гуардиа в Даллас (штат Техас). На борту находились 144 пассажира и пятеро членов экипажа.

Один из обломков двигателя ударил в иллюминатор, разбил его, и в отверстие затянуло сидевшую рядом пассажирку. Ее удалось втянуть в салон, а разбитый иллюминатор заткнуть подручными материалами. Как отметила телекомпания, сразу после инцидента самолет всего за пять минут снизился с 9500 до 3000 метров, пролетел еще 112 км и совершил аварийную посадку в аэропорту Филадельфии. Единственной жертвой инцидента стала 43-летняя женщина, скончавшаяся уже после госпитализации.

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