Пентагон приступил к формированию единого центра разработки искусственного интеллекта

19 апреля 2018 18:43 (UTC+04:00)

Министерство обороны США работает над планом создания единого центра, который объединил бы все реализуемые в стране проекты по разработке искусственного интеллекта. Об этом сообщила в четверг газета Defense News, передает ТАСС.

Идея создания такого центра была заявлена неделей ранее министром обороны Джеймсом Мэттисом, заявившим на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, что Пентагон рассматривает возможность формирования "объединенного офиса, в котором можно было бы сконцентрировать все усилия Министерства обороны, поскольку в настоящее время предпринимаются различные усилия в области создания искусственного интеллекта". "Мы хотим все эти усилия объединить", - сказал он.

Недавно назначенный заместитель министра обороны по НИОКР Майкл Гриффин заявил в среду на слушаниях в Конгрессе, что создание такого центра пока находится на самой ранней стадии.

"В настоящее время вместе с сотрудниками моего аппарата мы ищем ответы на такие вопросы, как и кому следует возглавить этот центр, где он будет располагаться, какими проектами ему надлежит заниматься, а самое главное - как такой центр впишется в общую стратегию разработки искусственного интеллекта, реализуемую в министерстве и в стране в целом", - приводит издание слова замминистра.

По данным Гриффина, на сегодняшний день в Пентагоне реализуется 592 проекта, имеющих то или иное отношение к AI (artificial intelligence). Но не все их, как он полагает, следует объединять под "крышей AI центра". За небольшими проектами, близкими к своему завершению, целесообразнее было бы сохранить автономность, считает замминистра.

Идею создания AI центра разделяет и председатель Инновационного совета Министерства обороны Эрик Шмидт. Он, как пишет газета, выразил надежду на то, что такой "единый офис" объединит усилия с одним или несколькими американскими университетами, что позволило бы максимально консолидировать все осуществляемые в данной области разработки.

"Министерство обороны располагает обширной информационной базой, которой нет ни у кого, - пояснил он. - Эти информационные хранилища расположены в таких местах, где не присутствуют участники проектов AI. Очень важно собрать все эти данные в таком месте, где они были бы доступны и полезны".

Разработка искусственного интеллекта, наряду с созданием гиперзвукового оружия определены Гриффиным в качестве "наивысших технических приоритетов" Соединенных Штатов. В противном случае, как он отметил ранее, Россия и Китай обойдут в этом США со всеми вытекающими из этого последствиями для обороноспособности страны и продвижения ее интересов за рубежом.

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