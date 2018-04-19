В США трехлетняя девочка ранила мать из пистолета, который нашла в машине

19 апреля 2018 19:36 (UTC+04:00)

Трехлетняя девочка тяжело ранила свою мать выстрелом из пистолета, который оставил в автомобиле ее отец, передает РИА Новости со ссылкой на New York Daily News.

Инцидент произошел городе Меррилвилль в штате Индиана. Свидетели услышали выстрел и крики в машине, стоявшей на парковке возле магазина секонд-хенда, а затем увидели залитую кровью женщину, с трудом выбравшуюся из автомобиля.

Полицейские установили, что в 21-летнюю женщину, которая находилась на раннем сроке беременности, попала пуля, выпущенная ее трехлетней дочерью. Заряженный пистолет оставил на центральной консоли автомобиля отец ребенка перед тем, как пойти в магазин.

По мнению правоохранительных органов, выстрел произошел случайно. Незадачливый владелец оружия был задержан и помещен под стражу.

"Этого вообще не должно было произойти. Оружие надо было хранить в багажнике незаряженным", - приводит издание слова главы местной полиции.

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