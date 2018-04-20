В американской школе произошла стрельба

20 апреля 2018 18:04 (UTC+04:00)

По меньшей мере один человек ранен в результате стрельбы в школе штата Флорида в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на офис шерифа округа Мэрион в Facebook.

Стрельба произошла в пятницу в средней школе Forest High School округа Мэрион.

"Подозреваемый находится под стражей, один человек ранен и сейчас им занимаются врачи. Мы просим граждан избегать этого района", — говорится в сообщении офиса шерифа.

Офис шерифа также попросил родителей не приходить в школу за детьми, а забрать их в близлежащей церкви, куда их приведут сотрудники школы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Представители Китая и США обсудили ядерную проблему КНДР и Ирана
США 16:17
Лавров ответил на обвинения США в недопуске экспертов ОЗХО в Сирию
Россия 15:59
Лавров прокомментировал позицию США по поставкам российских С-400 Анкаре
Россия 15:55
Трамп заявил, что ОПЕК искусственно завышает цены на нефть
Энергетика 15:32
МИД КНР упрекнул США в протекционизме под предлогом защиты национальной безопасности
Китай 13:02
Власти Индонезии ждут от Facebook объяснений из-за возможной утечки данных
Другие страны 12:23
Лавров: КНДР за отказ от ядерной программы захочет гарантий безопасности
Россия 10:47
Россия представит доказательства, что ПВО Сирии сбила часть ракет коалиции
Россия 10:45
Лавров: Путин и Трамп не допустят войны между Россией и США
Россия 10:22
МИД РФ: Путин готов к встрече с Трампом
Россия 10:13
Посол КНР: Торговая война США и Китая подорвет взаимное доверие
Китай 09:18
США намерены продать Мексике боевые вертолеты и ракеты на $1,2 млрд
США 08:02
Во Флориде неизвестный застрелил двух полицейских в ресторане
США 05:42
Вашингтон назвал условия для улучшения отношений США и России
Россия 04:13
«Не вижу, не слышу, не скажу» по-западному: за чем США следят в Ереване?
Армения 00:17
Новых ударов по Сирии не планируется - МИД Франции
Другие страны 19 апреля 23:12
КНДР не выдвигает требований о выводе войск США из Южной Кореи
Другие страны 19 апреля 20:28
В США трехлетняя девочка ранила мать из пистолета, который нашла в машине
США 19 апреля 19:36