Американка получила пожизненный срок за попытку устроить теракт в Канаде

20 апреля 2018 21:20 (UTC+04:00)

Суд в Канаде приговорил гражданку США к пожизненному сроку тюремного заключения за попытку организовать теракт в одном из торговых центров Галифакса (провинция Новая Шотландия) на День святого Валентина в 2015 году. Об этом в пятницу сообщил телеканал Global News, передает ТАСС.

По его данным, 26-летняя Линзи Суваннарат была признана виновной в том, что планировала устроить 14 февраля 2015 года стрельбу в торговом центре. Она была задержана полицией, когда прилетела из американского Чикаго в Галифакс после того, как стражи порядка получили анонимное сообщение о готовящемся теракте. Как отметил судья Питер Росински, если бы не это, то атака "могла бы быть вполне успешной".

У женщины были двое подельников. Один из них покончил жизнь самоубийством в 2015 году, когда спецназ окружил его дом в Галифаксе. Второго позже приговорили к 10 годам тюрьмы.

При объявлении приговора судья заявил, что подсудимая все еще представляет опасность для общества.

Она сможет подать апелляцию о смягчении приговора только через 10 лет.

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