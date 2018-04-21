ВМС США: Авианосец Harry Truman приступил к выполнению задач в Средиземном море

Авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman приступила к выполнению поставленных задач в Средиземном море. Об этом сообщается в заявлении ВМС США, распространенном в пятницу, передает ТАСС.

В заявлении не уточняется цель задач группы, также неизвестно, когда АУГ направится дальше - в район Персидского залива, как планировалось. В то же время приводятся слова вице-адмирала Лизы Франкетти, командующего 6-м флотом ВМС США, который базируется в Неаполе (Италия): "Присутствие данной ударной группы в этом важном регионе отражает нашу приверженность обеспечению безопасности, свободы и процветания Европы и Африки".

Harry Truman в сопровождении ракетного крейсера Normandy и четырех эсминцев покинул 11 апреля порт приписки Норфолк (штат Вирджиния) и отправился, как указала ранее представитель ВМС лейтенант Кло Морган, в "плановый поход" в район Ближнего Востока. По словам Морган, АУГ будет действовать в зонах оперативной ответственности 6-го и 5-го флотов ВМС США. В зону ответственности 5-го флота входят западная часть Индийского океана и Персидский залив.

Предполагается, что позднее к авианосцу присоединятся еще два эсминца. На борту Harry Truman находятся 90 самолетов и вертолетов, в состав всей АУГ входят почти 6,5 тыс. военнослужащих.

Развертывание этой ударной группы происходит на фоне обострения ситуации в Сирии, вызванной массированным ударом, который нанесли 14 апреля США, Великобритания и Франция по ряду правительственных объектов, в частности, научно-исследовательскому центру в Дамаске и армейским складам. Из 103 выпущенных ракет сирийские средства ПВО сбили 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что этот удар - ответ на якобы имевшее место использование химоружия в сирийском городе Дума. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения отравляющих веществ.

По оценкам первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Виктора Познихира, американская АУГ должна прибыть в Персидский залив примерно в начале мая.

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