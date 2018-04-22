В США ввели в строй корабль, на котором установят лазерную пушку

22 апреля 2018 03:57 (UTC+04:00)

Десантный корабль-док USS Portland (LPD-27) ВМС США, на котором скоро установят лазерное оружие, в субботу введен в эксплуатацию, соответствующая видеозапись с церемонии опубликована в Twitter Военно-морских сил США, передает РИА Новости.

Церемония в честь этого события состоялась в городе Портленд, штат Орегон.

Как сообщает портал Военно-морского института США (USNI News), корабль относится к классу десантных транспортных доков типа "Сан-Антонио". Корабль будет исполнять роль флагманского судна на международных военно-морских учениях RIMPAC 2018, которые состоятся летом на Гавайях. После этого корабль будет оснащен лазерным оружием Laser Weapon System, разработанным по заказу ВМС США, отмечается на портале.

"Я уверен, что USS Portland с гордостью представит как Соединенные Штаты, так и жителей Портленда в морских операциях по всему миру на десятилетия вперед", — заявил министр ВМС Ричард Спенсер.

Корабль USS Portland стал одиннадцатым десантным кораблем класса "Сан-Антонио". Судно предназначено для транспортировки и поддержки сил более 800 морских пехотинцев. Кроме того, оно может быть использовано для запуска и восстановления десантных кораблей, транспортных средств-амфибий, а также может нести вертолеты и конвертопланы MV-22 Osprey.

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