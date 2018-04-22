США могут оставить "Гарри Трумэна" в Средиземном море из-за России

22 апреля 2018 05:00 (UTC+04:00)

Американский авианосец "Гарри Трумэн" может остаться в Средиземном море для "сдерживания" России, передает РИА Новости со ссылкой на Defense News со ссылкой на источники

Издание отмечает, что американские власти пока не приняли окончательное решение по этому вопросу, однако продолжение миссии авианосца стало бы "ответом на действия России в регионе и соответствовало бы новой Стратегии национальной безопасности".

Портал также подчеркивает, что "Гарри Трумэн" может в очередной раз напомнить президенту Сирии Башару Асаду о предупреждении его американского коллеги Дональда Трампа, что "дальнейшее применение химического оружия против мирного населения в Сирии приведет к новым обстрелам".

Однако, если США оставят боевой корабль в Средиземном море, то это может нарушить порядок ротации авианосцев на Ближнем Востоке, который используется со времен операции "Буря в пустыне" 1991 года. Тем не менее Пентагон рассматривает такое решение как один из способов борьбы с "возникающими со стороны России и Китая вызовами".

Ранее 11 апреля ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" направилась из базы Норфолк в штате Вирджиния на Ближний Восток для нанесения ударов по Сирии.

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