США и страны ЕС пока не договорились насчет изменения соглашения с Ираном

США, а также Франция, Германия и Великобритания (Е3) добились прогресса на переговорах по внесению корректировок в соглашение о ядерной программе Ирана, но окончательного решения пока не найдено. Об этом журналистам в воскресенье на брифинге сообщил представитель американской администрации высокого ранга, передает ТАСС.

Брифинг проводился перед началом встреч исполняющего обязанности госсекретаря США Джона Салливана в Торонто, где собрались главы внешнеполитических ведомств стран G7. "Мы вели переговоры с европейцами с января, с E3, и мы добились большого прогресса, но мы еще не пришли [к решению]", - сказал он. Представитель администрации при этом подчеркивал, что речь идет о "добавочном соглашении".

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь не раз называл сделку с Исламской Республикой "пагубной", утверждая, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила тот день, когда Тегеран получит его в свое распоряжение. А 12 января 2018 года Трамп заявил, что США прекратят участие в соглашении, если в него не будут внесены изменения, выработанные во время переговоров с европейскими странами.

Согласно американскому законодательству, к 12 мая Трамп должен принять решение об очередном продлении заморозки санкций. Ожидается, что он не станет этого делать, в таком случае они автоматически возобновятся. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу CBSпредупредил, что в таком случае Иран может возобновить ядерные разработки - это один из вариантов ответных действий.





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