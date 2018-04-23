Устроивший стрельбу в Нэшвилле все еще на свободе – СМИ

23 апреля 2018 00:37 (UTC+04:00)

Американская полиция подозревает, что мужчина, устроивший стрельбу у кафе в городе Нэшвилл, все еще находится на свободе и имеет при себе оружие, сообщает газета Tennessean, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате стрельбы у кафе сети Waffle House недалеко от американского города Нэшвилл (штат Теннесси). Правоохранительные органы установили личность злоумышленника. По данным полиции, стрельбу устроил 29-летний Трэвис Рейнкинг, причем он был без одежды, хотя на улице было около 18 гадусов. Мужчина скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск.

"Есть вероятность, что Рейнкинг на данный момент на свободе с еще двумя видами оружия ", — заявил представитель полиции Дон Аарон.

Как пишет издание, в 2017 году власти задержали Рейнкинга за нахождение в запретной зоне недалеко от Белого дома. Тогда у него изъяли четыре вида огнестрельного оружия, в том числе винтовку AR-15. Именно из этой винтовки Рейнкинг, предположительно, стрелял у кафе в воскресенье.

После задержания в 2017 году оружие отдали отцу мужчины, который позже вернул его сыну. Однако в ходе обысков в воскресенье полиции не удалось обнаружить два из четырех видов оружия.

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Azernews Newspaper
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