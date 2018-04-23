CNN: Чета Трампов подарит Макрону часть обивки антикварного стула из Белого дома

23 апреля 2018 09:28 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья подарят французскому президенту Эмманюэлю Макрону часть обивки антикварного стула из обстановки Белого дома. Вручение подарка пройдет в понедельник по прибытии главы Елисейского дворца с визитом в США, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

По его информации, идея подарка принадлежит Меланьи Трамп. Стул, о котором идет речь, был изготовлен для Голубой комнаты Белого дома французским мастером Пьерром-Антуаном Белланже по заказу пятого президента США Джеймса Монро как часть мебельного гарнитура из 53 предметов. Гарнитур был затем удален из Белого дома по приказу 15-го президента США Джеймса Бьюкенена, однако позднее первой леди и жене Джона Кеннеди Джеки удалось восстановить весь комплект по уцелевшим запасным предметам, воспользовавшись услугами французского дизайнера.

Помимо обивки, Макрону и его супруге Брижит подарят альбом с фотографиями, сделанными в ходе визита, и серебряную чашу производства ювелирной компании Tiffany&Co с подписями Дональда и Меланьи Трамп.

Макрон ранее рассказал в интервью телеканалу Fox News, что намерен преподнести Трампу в качестве подарка молодой дуб с севера Франции, как "символ долгосрочных отношений".

Эмманюэль Макрон в понедельник начинает трехдневный визит в США в сопровождении супруги Брижит. Как ожидается, американская и французская стороны обсудят иранскую ядерную программу, тарифы на сталь и алюминий для стран ЕС, ситуацию в Сирии и вокруг Корейского полуострова, отношения с Россией, а также Парижское соглашение по климату.

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Azernews Newspaper
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