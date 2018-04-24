Посол США в России рассказал о желании Трампа общаться с Путиным

24 апреля 2018 13:45 (UTC+04:00)

Посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что президент США Дональд Трамп хочет лично взаимодействовать с главой России Владимиром Путиным и стабилизировать отношения между странами, передает РИА Новости.

"Мой президент Трамп неоднократно говорил, что стремится к тому, чтобы между нашими странами были более эффективные отношения. Он хочет лично взаимодействовать с Путиным. Он говорил об этом каждый раз, когда с ним виделся и говорил по телефону, начиная с первого дня. Вы можете назвать это стремлением к разрядке, к более здоровым отношениям, но мой президент весьма искренен в этом желании. Чтобы отношения между нашими странами были предсказуемыми, стабильными, крепкими. И к этому же стремится президент Путин", — сказал посол журналистам во Владивостоке.

Посол впервые прибыл на Дальний Восток с визитом. Он осмотрел Владивосток, прокатился на фуникулере и сравнил город с его родной Калифорнией. Ожидается, что также дипломат посетит Сахалин.

Первый визит Хантсмана на Дальний Восток планировался на декабрь 2017 года, но был отменен из-за того, что, по данным посольства, местные власти не смогли найти возможность встретиться с дипломатом. Власти Сахалина и Приморья заявляли тогда, что не смогли встретиться из-за плотного графика, но готовы сделать это в удобное для обеих сторон время.

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