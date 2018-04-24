Трамп заявил, что глава Минфина вскоре посетит Китай

24 апреля 2018 20:16 (UTC+04:00)

Министр финансов США Стивен Мнучин в ближайшее время посетит КНР для торговых переговоров, сообщил во вторник президент Дональд Трамп в ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости.

"Министр финансов Стив Мнучин поедет в Китай через несколько дней для переговоров по торговле", — сказал Трамп.

"Думаю, Китай настроен очень серьезно, и мы очень серьезны. У нас нет другого выбора, кроме как быть серьезными", — отметил президент США.

Ранее на полях "Весенней встречи" Международного валютного фонда Мнучин сообщал, что рассматривает возможность поездки в Китай, но "сдержанно оптимистичен" в вопросе возможности достижения торговой сделки.

Президент Трамп ранее пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в США на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры.

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Azernews Newspaper
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