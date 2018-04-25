Американский сенат утвердил кандидатуру на пост нового директора АНБ

25 апреля 2018 05:37 (UTC+04:00)

Новым директором Агентства национальной безопасности (АНБ) США американским сенатом утвержден генерал-лейтенант Пол Накасоне, он же будет возглавлять киберкомандование вооруженных сил Соединенных Штатов, сообщает Интерфакс..

Кандидатура Накасоне была выдвинута президентом США Дональдом Трампом, возглавлявший ранее АНБ Майк Роджерс подал в отставку.

В сообщениях СМИ отмечается, что новый 54-летний директор АНБ имеет большой опыт в области руководства киберкомандованием, которое возглавлял с конца 2016 года.

В ходе слушаний в сенате он заявил, что ответы США на кибератаки со стороны России, Китая и других государств были "недостаточными" для того, чтобы заставить их "изменить поведение".

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