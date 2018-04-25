Трамп проведет переговоры с лидером Южной Кореи после саммита Сеул-Пхеньян

25 апреля 2018 09:14 (UTC+04:00)

Советники по безопасности президентов Южной Кореи и США Чон Ый Ён и Джон Болтон по итогам встречи в Вашингтоне во вторник договорились о телефонном разговоре между лидерами в пятницу, сразу после встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на администрацию главы Южной Кореи, передает РИА Новости.

Отмечается, что советники будут прилагать усилия для личной встречи президента США Дональда Трампа и его южнокорейского коллеги до того, как американский президент встретится с Ким Чен Ыном.

"Советники по безопасности договорились о том, что президент Мун и президент Трамп проведут телефонный разговор сразу после саммита Юга и Севера Кореи и обменяются мнениями по его итогам. Они также согласились прилагать усилия к тому, чтобы осуществить встречу между двумя президентами перед саммитом США – КНДР", — приводит слова представителя администрации агентство Ренхап.

Третья за всю историю Южной Кореи и КНДР встреча лидеров состоится в пятницу, 27 апреля. На конец мая или начало июня намечена встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

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