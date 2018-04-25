Трамп провел свой первый государственный ужин в честь визита Макрона

Вечером вторника по вашингтонскому времени в Белом доме состоялся первый государственный ужин, организованный президентом США Дональдом Трампом в честь своего французского коллеги Эммануэля Макрона, передает РИА Новости.

Этот ужин собрал около 150 человек, вобрав в себя значительную часть нынешней политической элиты Вашингтона. Так, в списке гостей значатся вице-президент США Майк Пенс с женой, глава Пентагона Джеймс Мэттис, глава аппарата Белого дома Джон Келли, советник по нацбезопасности Джон Болтон, директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео, многие другие высокопоставленные представители Белого дома и государственного департамента, а также сенаторы и конгрессмены.

Кроме того, на мероприятии присутствовали глава МВФ Кристин Лагард, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, медиамагнат Руперт Мердок, олимпийские чемпионы, банкиры и даже глава корпорации Apple Тим Кук.

Гости прибывали в роскошных нарядах. Трамп предстал перед публикой в черном смокинге, а первая леди Мелания Трамп — в мерцающем серебристом вечернем платье в пол. Лимузин с французским лидером и его женой Бриджит прибыл чуть позже. Макрон был одет также в черный смокинг, а его жена — в вечернее платье кремового цвета в пол с золотыми деталями.

В преддверии ужина стало известно, что гостям предложат отведать биточки из козьего сыра, томатный джем, бисквит на обезжиренных сливках и листья разноцветного молодого салата. На второе подадут каре ягненка в соусе из обжаренного лука с рисом сорта Carolina Gold. Завершает меню десерт: пирог с нектаринами и мороженое "Крем-фреш".

Ужин начался с тоста Трампа, который, читая по бумажке, отметил, что это большая честь — принимать Макрона. Он также поблагодарил "невероятную первую леди Америки" за то, что она сделала этот вечер незабываемым. Трамп продолжил свой тост историей об отношениях Франции и США и попросил поднять бокалы. "Пусть наша дружба еще дальше углубляется, пусть наше родство крепнет и пусть наша священная свобода никогда не умирает", — приводят слова Трампа журналисты пула Белого дома.

После этого настал черед Макрона. Как отмечается в распространенном пуле, он говорил в два раза дольше, чем Трамп, чей тост был около 6 минут. Французский лидер также говорил об американо-французской дружбе. "Я узнал тебя, ты узнал меня. Мы оба знаем, что никто из нас не меняет легко своего мнения, но мы будем работать вместе, и у нас есть возможность слушать друг друга", — заявил Макрон.

Насладились гости не только едой, но и музыкой. Мероприятие длилось около пяти часов, до полуночи (7.00 мск.).

Этот ужин стал первым за время президентства Дональда Трампа, который стал первым президентом, не давшим ни одного ужина такого уровня за первый год пребывания у власти. Кроме того, туда впервые не приглашены журналисты и демократы. Исключение составили пара представителей штата Луизиана, который исторически связан с Францией. Масштаб мероприятия также обсуждается в СМИ: оно в разы меньше ужинов, которые организовывали при Бараке Обаме.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.