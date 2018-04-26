Почти половина американцев против политики Трампа в Сирии – опрос

26 апреля 2018 00:47 (UTC+04:00)

Более 45% американцев выступают против политики президента Дональда Трампа в Сирии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Квиннипэкским университетом (Коннектикут) и опубликованного в среду, передает РИА Новости.

Согласно данным опроса, 46% опрошенных не одобряют политику Трампа в Сирии, в то время как 44% респондентов поддержали президента.

"Трамп остается все таким же непопулярным, как и всегда, когда участники голосования в целом оценивают то, как он выполняет свою работу", — добавил заместитель начальника проводившего опрос подразделения Питер Браун.

Кром того, 55% опрошенных заявили, что Трамп делает мир "менее безопасным", в то время как 37% считают обратное.

Опрос проводился 20-24 апреля, в нем приняли участие более 1 тысячи человек. Погрешность 3,4%.

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Azernews Newspaper
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