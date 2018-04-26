Представители США проникли в резиденцию генконсула РФ в Сиэтле - источник

Представители США проникли в среду в резиденцию генерального консула России в Сиэтле (штат Вашингтон), взломав замок на ее входной двери. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в посольстве России в США.



Согласно изложенной им информации, американские представители "взломали замок и проникли внутрь" здания. По словам источника, "американцы" включили в резиденции свет, а также "приступили к взлому замка на двери в пристройку".



Ранее о попытках представителей США проникнуть в резиденцию генерального консула России в Сиэтле сообщил заведующий консульским отделом посольства России в США Николай Пукалов. По словам дипломата, российская сторона расценивает нынешние действия американской как нарушение не только международного права, но и национального законодательства США.



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