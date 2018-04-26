США намерены активизировать операции против ИГ в Сирии

26 апреля 2018 19:43 (UTC+04:00)

Операции против группировки "Исламское государство" в Сирии будут активизированы, борьба с ней продолжается. Об этом в четверг сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис на слушаниях в комитете Сената американского Конгресса по делам вооруженных сил, передает ТАСС.

Сенатор-демократ Джин Шахин поинтересовалась, будут ли американские силы выведены из Сирии до полного поражения ИГ. "Сенатор, сейчас мы не отводим войска. Вы увидите активизацию операций в долине реки Евфрат в ближайшие дни", - сказал глава Пентагона. По его словам, будут активизированы и операции на границе Сирии и Ирака. "Эта битва продолжается сейчас", - резюмировал Мэттис.

На данный момент в Сирии находятся около 2 тысяч американских военных, они оказывают поддержку местным дружественным им отрядам, в частности, "Силам демократической Сирии", на которые возглавляемая США контртеррористическая коалиция возлагает задачу по удержанию районов, освобожденных от ИГ. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты очень скоро выведут своих военнослужащих из республики, это должно случиться после разгрома террористов.

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