Помпео до 30 апреля посетит Брюссель, Эр-Рияд, Иерусалим и Амман

Новый госсекретарь США Майкл Помпео сразу после назначения на должность отправляется в первую зарубежную поездку в качестве главы Госдепа. Он посетит Брюссель, Эр-Рияд, Иерусалим и Амман, сообщила журналистам в четверг начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, передает ТАСС.

"Госсекретарь Майкл Помпео будет находиться с 26 по 30 апреля с визитом в Брюсселе, Эр-Рияде, Иерусалиме и Аммане, - сказала она. - Госсекретарь намеривается провести встречи с ключевыми союзниками и партнерами во время своей первой официальной поездки".

В Брюсселе Помпео пробудет с 26 по 27 апреля, чтобы поучаствовать в встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО. Он также встретится с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом. На встрече министров, отметила Науэрт, будут обсуждаться приготовления к Саммиту НАТО в июле.

"Затем госсекретарь направится на Ближний Восток, где он встретится с саудовскими, израильскими и иорданскими лидерами, чтобы обсудить важнейшие региональные и двусторонние вопросы", - резюмировала представитель Госдепартамента.

В четверг Сенат Конгресса США утвердил Майкла Помпео новым госсекретарем. За это проголосовали 57 членов палаты, 42 выступили против. Помпео стал 70-м госсекретарем, сменив в этой должности Рекса Тиллерсона, отправленного в отставку президентом Дональдом Трампом в марте. Практически сразу после этого он был приведен к присяге.

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