Родители умершего после северокорейской тюрьмы американца подали в суд на КНДР

Родители скончавшегося после освобождения из тюрьмы КНДР американца Отто Вомбиера подали в четверг в суд на северокорейские власти. Об этом, как передает ТАСС, говорится в судебных документах.

"Данный иск подан против КНДР в связи с тем, что Северная Корея взяла в заложники, незаконно содержала под стражей, пытала и совершила убийство Отто Вомбиера", - говорится в исковом заявлении, поданном в федеральный суд столичного округа Колумбия.

Истцы утверждают, что Пхеньян "в попытке получить различные уступки со стороны правительства Соединенных Штатов задержал Отто, заставил его сделать ложное "признание" в подрывной деятельности, пытал его, содержал в заключении на протяжении 1,5 лет, не позволяя общаться со своей семьей, и вернул" в состоянии комы с тяжелым поражением отделов головного мозга. "В результате прямых и непосредственных действий Северной Кореи Отто скончался в возрасте 22 лет, через несколько дней после своего освобождения", - указано в документе.

Истцы обвиняют КНДР в ложных заявлениях по поводу состояния своего сына и в "отказе признавать свои совершенно недопустимые действия". "По сути дела Северная Корея, которая является режимом-изгоем, взяла Отто в заложники, исходя из своих неправомерных целей, подвергла жестким пыткам и убила его", - полагают они.

Ранее Пхеньян опровергал свою причастность к смерти Вомбиера.

В январе 2016 года американский студент Отто Вомбиер во время туристической поездки в КНДР сорвал со стены северокорейской гостиницы политический плакат. Верховный суд КНДР приговорил студента к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. 13 июня 2017 года Вомбиера освободили "из гуманных соображений" и передали США в тяжелом состоянии. На родине у него диагностировали тяжелое поражение отделов головного мозга и практически необратимое отмирание его тканей, вскоре он скончался.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.