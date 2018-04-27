Трамп приедет в Великобританию 13 июля и встретится с королевой

Лондон и Вашингтон официально подтвердили, что визит президента США Дональда Трампа в Великобританию запланирован на 13 июля, передает Интерфакс со ссылкой на телеканал Sky News.

На Даунинг-стрит рассказали, что американский лидер проведет переговоры с британским премьером Терезой Мэй, пообещав сообщить подробности "ближе к делу". Его также примет королева Елизавета II.

В то же время, этот визит не будет сопровождаться всеми официальными церемониями, которые обычно сопровождают приезд иностранных лидеров. Так, Трампу не удастся прокатиться в золотой королевской карете, в его честь не дадут обед в Букингемском дворце.

Известно также, что визит Трампа продлится всего 24 часа и будет проходить за пределами Лондона из-за опасений протестов. Это будет его первая поездка в Великобританию с момента избрания. Ранее президент США уже переносил запланированный визит в Лондон из-за массовых протестов против его политики.

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