Помощник государственного секретаря США посетит Грузию

Помощник госсекретаря по вопросам Европы и Азии Аарон Митчелл после министериала НАТО посетит Грузию и выступит на форуме народной дипломатии НАТО-Грузия, передает Грузия Online.



Кроме того, Аарон Митчелл встретится с членами правительства Грузии, другими политическими лидерами, представителями гражданского общества. В рамках встреч он коснется поддержки США на пути стремления Грузии к евроатлантическим институтам.



До визита в Грузию Аарон Митчелл вместе с госсекретарем США Майклом Помпео сегодня примет участие во встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.



Форум народной дипломатии НАТО-Грузия пройдет 30 апреля – 1 мая в тбилисской гостинице «Рэдиссон Блю Иверия».

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