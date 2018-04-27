Помощник государственного секретаря США посетит Грузию

27 апреля 2018 12:36 (UTC+04:00)

Помощник госсекретаря по вопросам Европы и Азии Аарон Митчелл после министериала НАТО посетит Грузию и выступит на форуме народной дипломатии НАТО-Грузия, передает Грузия Online.

Кроме того, Аарон Митчелл встретится с членами правительства Грузии, другими политическими лидерами, представителями гражданского общества. В рамках встреч он коснется поддержки США на пути стремления Грузии к евроатлантическим институтам.

До визита в Грузию Аарон Митчелл вместе с госсекретарем США Майклом Помпео сегодня примет участие во встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.

Форум народной дипломатии НАТО-Грузия пройдет 30 апреля – 1 мая в тбилисской гостинице «Рэдиссон Блю Иверия».

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Azernews Newspaper
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