Трамп уверен, что "корейская война закончится"

Президент США Дональд Трамп в связи со встречей лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина выразил уверенность в том, что "корейская война закончится", и заявил, что США должны гордиться событиями, происходящими в настоящий момент на Корейском полуострове, передает РИА Новости.

"Корейская война закончится! США и все другие великие народы должны гордиться тем, что происходит в Корее", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

После межкорейского саммита может быть организована встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Трамп заявил, что рассматриваются три-четыре варианта дат и пять вариантов места его встречи с лидером КНДР.

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