CША и Турция координируют свои действия на севере Сирии, заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

"В ходе моего визита в Анкару было определенно заявлено, что США и Турция тесно контактируют относительно того, как можно продвигаться вперед, чтобы в большей степени координировать избежание любых ненужных проблем на севере Сирии", — сказал он журналистам.

При этом Столтенберг признал наличие у членов НАТО разногласий по Сирии. "Мы обсудили некоторые вопросы, по которым между членами НАТО отмечены определенные разногласия, в частности по ситуации на севере Сирии", — сказал генсек НАТО.

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