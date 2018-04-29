США и КНДР не рассматриваются в качестве места проведения встречи лидеров двух стран

29 апреля 2018 11:33 (UTC+04:00)

Города в США и КНДР не рассматриваются в качестве возможного места проведения встречи между лидерами двух государств - Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

По данным агентства, которое ссылается на источник в правительстве Южной Кореи, этот вопрос обсуждался в ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и американским лидером Дональдом Трампом. Отмечается, что в качестве возможной площадки для проведения саммита рассматриваются "два-три места", однако не уточняется, о каких именно городах идет речь.

Ранее телекомпания CBS со ссылкой на два информированных источника в администрации Соединенных Штатов сообщила, что предстоящая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится либо в Монголии, либо в Сингапуре.

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