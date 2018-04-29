Помпео: США продолжат работать над сохранением единства стран Персидского залива

29 апреля 2018 15:22 (UTC+04:00)

США продолжат свои усилия по разрешению дипломатического кризиса в Персидском заливе. Об этом заявил в воскресенье в Эр-Рияде новый госсекретарь США Майк Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

По словам Помпео, в ходе встреч с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и наследными принцем, министром обороны Мухаммедом бен Сальманом он подчеркнул "важность сохранения единства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия - прим. ТАСС)".

Администрация президента США Дональда Трампа уже не раз заявляла, что намерена урегулировать конфликт между рядом арабских стран и Катаром, вновь объединить государства Персидского залива и убедить их сосредоточиться на противодействии Ирану. Планировалось провести в мае в Вашингтоне или в загородной резиденции президента саммит с арабскими лидерами. 3 апреля представители администрации сообщили о решении отсрочить этот саммит до сентября.

За последние два месяца глава Белого дома провел встречи с саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Сальманом, эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и наследным принцем эмирата Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
США готовы к диалогу с РФ, если она вернется на демократический путь - Помпео
США 27 апреля 22:16
МИД Турции объяснил госсекретарю США, почему закупают российский ЗРК С-400
Турция 27 апреля 18:42
Помпео отлично понимает ситуацию в Сирии – Чавушоглу
Турция 27 апреля 18:19
Помпео и Чавушоглу обсудят региональные вопросы - СМИ
Турция 27 апреля 14:36
Помпео до 30 апреля посетит Брюссель, Эр-Рияд, Иерусалим и Амман
США 27 апреля 00:29
Майк Помпео вступил в должность госсекретаря США
США 26 апреля 22:21
Майка Помпео утвердили на посту госсекретаря США
США 26 апреля 20:59
Трамп заявил, что Помпео "поладил" с Ким Чен Ыном
США 19 апреля 01:43
Трамп считает, что Сенат США утвердит Майкла Помпео госсекретарем
США 18 апреля 23:55
Помпео заявил, что никогда не выступал за смену власти в КНДР
США 12 апреля 20:33