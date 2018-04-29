Помпео: Сделка с Ираном не гарантирует отсутствия у него ядерного оружия

29 апреля 2018 18:55 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что сделка с Ираном по ядерной программе не дает гарантий, что у страны не появится ядерное оружие, передает РИА Новости.

Помпео сообщил, что на переговорах в Эр-Рияде с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром стороны обсудили Иран, Сирию, Йемен и отношения между странами Персидского залива.

"Министр иностранных дел знает, что безопасность Саудовской Аравии является приоритетом для США. Мы продолжим работать тесно с нашими саудовскими партнерами для противостояния угрозам безопасности этой страны. Это, конечно, начинается с Ирана", — заявил Помпео.

По его словам, Иран "дестабилизирует целый регион". Помпео вновь обвинил Тегеран в поддержке террористов, вооружении хуситов в Йемене и проведении кибератак.

"В отличие от прошлой администрации мы не будем пренебрегать огромным масштабом терроризма Ирана. Он в действительности является крупнейшим спонсором терроризма в мире, и мы привержены сделать все, чтобы он никогда не обладал ядерным оружием", — добавил госсекретарь.

Помпео пояснил, что сделка с Ираном "в ее нынешнем виде не дает таких гарантий". "Мы продолжим работать с нашими европейскими союзниками над исправлением этой сделки, но если ее не удастся достичь, президент заявил, что он выйдет из нее", — подчеркнул он.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В ЕС заявили о готовности бороться с новыми пошлинами в США
Европа 17:52
Британия, ФРГ и Франция допустили возможность новой сделки по иранской ядерной программе
Политика 17:40
Иран отремонтировал истрибитель производства США
Иран 15:53
США и КНДР не рассматриваются в качестве места проведения встречи лидеров двух стран
США 11:33
Помпео: Ким Чен Ын готов представить программу по денуклеаризации
США 05:24
США призывают Европу ввести санкции против ракетной программы Ирана
США 01:33
США выдвинули Европе ультиматум в "торговой войне"- СМИ
США 28 апреля 21:58
Иран и Азербайджан намерены создать совместную нефтяную компанию - замминистра (Эксклюзив)
Энергетика 28 апреля 17:41
В Голливуде открывается Международный центр культуры Азербайджана (ФОТО)
Социум 28 апреля 15:23
Лавров призвал срочно провести встречу по Сирии в астанинском формате
Россия 28 апреля 15:00
Иран и ЕАЭС подпишут договор о сотрудничестве в ближайшие недели
Политика 28 апреля 14:41
Тегеран намерен продолжать диалог с Москвой по иранской ядерной сделке
Ядерная программа 28 апреля 14:01
Песков: Сделка по иранскому атому должна оставаться незыблемой
Россия 28 апреля 13:56
Китай назвал доклад США по интеллектуальной собственности необъективным
Китай 28 апреля 13:23
США намерены продать Бахрейну боевые вертолеты и ракеты почти на $1 млрд
Другие страны 28 апреля 05:34
США и Ливия подписали документы о сотрудничестве в сфере безопасности
Арабские страны 28 апреля 04:05
Меркель призвала ограничить влияния Ирана в Сирии и Ливане
Политика 28 апреля 00:49
США готовы к диалогу с РФ, если она вернется на демократический путь - Помпео
США 27 апреля 22:16