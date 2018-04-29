В Техасе стартовала суборбитальная ракета New Shepard

29 апреля 2018 21:32 (UTC+04:00)

Суборбитальная ракета New Shepard стартовала в Техасе в восьмой испытательный полет, компания Blue Origin ведет прямую трансляцию запуска, пишет РИА Новости.

Старт многоразовой ракеты был дан в 20.07 по московскому времени с площадки в штате Техас. Для РН это второй полет, она совершила первый старт в декабре 2017 года.

В рамках очередного испытания на борту капсулы находятся научные эксперименты, принадлежащие НАСА и университету из Германии, а также изображающий "космического пассажира" манекен.

В соответствии с разрабатываемой Blue Origin технологией, после запуска капсула отделится от несущей ее ракеты, после чего совершит возвращение на Землю на парашютах, ракета-носитель, в свою очередь, также совершит вертикальную посадку на Землю.

Как сообщалось накануне старта, это третья созданная Blue Origin ракета New Shepard. Первая потерпела крушение при посадке в 2015 году, вторая совершила пять безаварийных суборбитальных полетов, после чего завершила старты.

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