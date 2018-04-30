Новые "Мстители" установили рекорд по сборам за первый уик-энд

Новая картина от Marvel и Disney "Мстители: Войны бесконечности" за первый уик-энд собрала $630 млн, установив абсолютный рекорд в американском и мировом прокате. Об этом, как передает Интерфакс, пишет в воскресенье The Hollywood Reporter.

Cборы фильма в США составили $250 млн, за рубежом лента заработала $380 млн. Отмечается, что этого показателя "Мстители" достигли еще до начала проката в Китае, который намечен на 11 мая.

Предыдущими рекордсменами в американском прокате были "Звездные войны: Пробуждение силы", собравшие в $248 млн, а в мировом - "Форсаж 8" с $542 млн за первый уик-энд.

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