СМИ назвали возможную дату саммита КНДР, США и Южной Кореи

30 апреля 2018 09:20 (UTC+04:00)

Южная Корея готовится к проведению в июне-июле этого года трехстороннего саммита с США и КНДР, сообщает в понедельник южнокорейская газета "Мунхва ильбо", передает РИА Новости.

"Прорабатывается возможность проведения в июне-июле переговоров на высшем уровне между Югом-Севером и США, тогда как созыв в мае американо-северокорейского саммита в реальности уже подтвержден", — пишет газета.

По ее словам, если все пойдет гладко, то в течение этого года могут быть нормализованы отношения между Северной Кореей и Японией и возобновлены шестисторонние переговоры о выполнении "дорожной карты" денуклеаризации Корейского полуострова.

В пограничном пункте переговоров Пханмунджом 27 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместную декларацию о денуклеаризации и налаживанию межкореских отношений. Теперь ожидается проведение встречи Ким Чен Ына и Трампа.

Шестисторонние переговоры с участием России, США, Китая, КНДР, Японии и Южной Кореи велись с 2003 по 2009 годы, пока не зашли в тупик из-за выдвижения некоторыми партнерами Пхеньяна условий, не имеющих прямого отношения к денуклеаризиации.

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